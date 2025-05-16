Синнер, Руне, Музетти и Пол снялись с турнира АТР-500 в Гамбурге

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). От участия также отказались итальянец Лоренцо Музетти, датчанин Хольгер Руне, американец Томми Пол и серб Хамад Меджедович.

В основной сетке соревнований их заменят Дамир Джумхур, Даниэль Альтмайер, Франсиско Комесанья, Бу Юньчаокэтэ.

Турнир в Гамбурге пройдёт с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.