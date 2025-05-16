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Синнер, Руне, Музетти и Пол снялись с турнира АТР-500 в Гамбурге
Уже известно, кто заменит теннисистов
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). От участия также отказались итальянец Лоренцо Музетти, датчанин Хольгер Руне, американец Томми Пол и серб Хамад Меджедович.
В основной сетке соревнований их заменят Дамир Джумхур, Даниэль Альтмайер, Франсиско Комесанья, Бу Юньчаокэтэ.
Турнир в Гамбурге пройдёт с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.
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