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Карлос Алькарас - первый финалист Мастерса в Риме

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Тяжелый матч для испанца

Карлос Алькарас - первый финалист Мастерса в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового "Мастерса" в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти.

Рим. 1/2 финала

Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти 6:3, 7:6 (7:4)

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Алькарас один рез подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Музетти ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За титул Карлос Алькарас поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).

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Карлос Алькарас
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