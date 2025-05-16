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Карлос Алькарас - первый финалист Мастерса в Риме
Тяжелый матч для испанца
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового "Мастерса" в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти.
Рим. 1/2 финала
Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти 6:3, 7:6 (7:4)
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Алькарас один рез подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Музетти ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
За титул Карлос Алькарас поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).
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