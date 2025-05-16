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Карлос Алькарас повторил достижение Большой тройки
Несмотря на столь юный возраст испанец сумел повторить достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанец Карлос Алькарас стал четвёртым с 1990 года теннисистом, которому удалось выйти в финал более чем в 25% всех турниров серии "Мастерс", в которых он принимал участие, пишет Opta Ace.
У Алькараса показатель выхода в финал на "Мастерсах" равен 26,7%. Лидирует в этом рейтинге 24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" серб Новак Джокович с 44,4%, на второй позиции с 40,8% находится испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку лидеров — двадцатикратный победитель турниров серии "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер (36,2%).
Карлос Алькарас вышел в финал "Мастерса" в Риме, где сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и итальянцем Янником Синнером.
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