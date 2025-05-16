Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каспер Рууд не будет защищать титул АТР-250 в Женеве
Что стало причиной, пока неизвестно
Фото: NU.nl
Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд снялся с грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Каспер является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Томаша Махача со счётом 7:5, 6:3.
Ранее на грунтовом "Мастерсе" в Риме (Италия) Каспер Рууд с разгромом проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (0:6, 1:6). Для Синнера турнир Риме стал первым после трёхмесячной дисквалификации.
В этом сезоне Каспер Рууд стал чемпионом грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания).
Популярное сейчас
- Известно, какие требования выдвигал Ашур перед своим увольнением из Полесья
- Стали известны подробности переговоров между Шахтером и Ардой Тураном
- Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО
- Свитолина поздравила с днем рождения любимого украинского певца. Фото
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане