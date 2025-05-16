Каспер Рууд не будет защищать титул АТР-250 в Женеве

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд снялся с грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Каспер является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Томаша Махача со счётом 7:5, 6:3.

Ранее на грунтовом "Мастерсе" в Риме (Италия) Каспер Рууд с разгромом проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (0:6, 1:6). Для Синнера турнир Риме стал первым после трёхмесячной дисквалификации.

В этом сезоне Каспер Рууд стал чемпионом грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания).