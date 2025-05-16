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Карлос Алькарас повторил достижение Джоковича, Вавринки и Циципаса
Испанца не остановить
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал четвёртым действующим теннисистом, которому удалось выйти в финал всех турниров серии "Мастерс", проходящих на грунте.
Алькарас присоединился к 24-кратному победителю турниров серии "Большого шлема" сербу Новаку Джоковичу, чемпиону трёх турниров серии "Большого шлема" швейцарцу Стэну Вавринке и победителю Итогового турнира АТР — 2019 греку Стефаносу Циципасу.
Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал грунтового "Мастерса" в Риме, обыграв в матче 1/2 финала итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
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