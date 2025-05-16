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Рим. Янник Синнер одержал волевую победу в борьбе за путевку в финал
Просто невероятный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал грунтового турнира категории "Мастерс" в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл 12-й номер рейтинга американца Томми Пола.
Рим. 1/2 финала
Янник Синнер — Томми Пол 1:6, 6:0, 6:3
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Пола ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В финале Янник Синнер сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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