Алькарас прокомментировал выход в финал турнира в Риме

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, прокомментировал выход в финал турнира серии АТР1000 в Риме.

"Для Музетти это был уже третий полуфинал на Мастерса подряд, но, по-видимому, иногда бывает сложно, когда ты играешь дома. Ты хочешь выиграть. Эти мысли постоянно у тебя в голове: "Я хочу выиграть. Я хочу дойти до финала здесь, дома. Я хочу, чтобы они гордились мной". Иногда эти мысли играют против тебя. В начале матча он совершил много ошибок, думаю, что он очень волновался. Я это видел. Я пытался максимально использовать эти ошибки. Я старался быть стойким, играть разумно в эти моменты. Вот почему я выиграл первый сет. Тогда ситуация для меня стала, скажем так, немного легче. Я думал, что ему, вероятно, будет трудно сделать камбек. Не скажу, что это было из-за его опыта, но когда выступаешь дома, иногда это играет против тебя.

Относительно своего уровня я скажу, что всегда можно играть лучше. Очевидно, что я пытался усовершенствоваться после каждого дня, матча и тренировки. Я готов к этому финалу. Я очень рад сыграть свой первый финал здесь, в Риме. Я очень уверен в себе. Я знаю, что чувствую себя отлично, я играю в великолепный теннис. Но всегда можно играть лучше. Надеюсь, я подойду к финальному матчу правильно и покажу еще лучший теннис. Именно сейчас я очень доволен тем уровнем, на котором я играю, и с начала турнира я достиг прогресса" – сказал Карлос.