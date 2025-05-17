Ястремская показала фото своего нового хобби

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка решила овладеть оружием и посетила один из тиров. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Гауфф прокомментировала выход в финал турнира в Риме.