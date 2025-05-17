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Ястремская показала фото своего нового хобби

Теннис
Обновлено

Опасное занятие

Ястремская показала фото своего нового хобби

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка решила овладеть оружием и посетила один из тиров. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Ястремская показала фото своего нового хобби - изображение 1

Напомним, ранее Гауфф прокомментировала выход в финал турнира в Риме.

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