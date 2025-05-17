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Ястремская показала фото своего нового хобби
Опасное занятие
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка решила овладеть оружием и посетила один из тиров. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Гауфф
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