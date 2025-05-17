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Синнер: Я в финале и в воскресенье выложусь по максимуму, а там посмотрим
Вот это возвращение
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал выход в финал турнира серии АТР1000 в Риме.
"Именно такие матчи мне сейчас нужны. Я доволен тем, как мы справились с этой ситуацией – особенно учитывая, что выходил на корт, чувствуя себя не лучшим образом. Томми отлично начал матч, играл в очень хороший теннис. Я немного сменил тактику, и это помогло во втором сете.
В третьей партии я пытался изначально настроиться положительно, и у меня это получилось. Затем он сделал брейк, и при счете 3:2 был, пожалуй, самый важный гейм матча. Я доволен, что снова в финале, и особенно приятно делать это здесь в Риме. Для меня это многое значит. Посмотрим, что будет в воскресенье.
Мое физическое состояние? Надеюсь восстановиться как можно лучше. Последние несколько матчей мучаюсь с мозолем под стопой, поэтому перегружаются другие мышцы. За ногу я не волнуюсь - больше беспокоит, чтобы эта мозоль зажила как можно быстрее. Но, как я уже говорил, оправдания нет. Я в финале и в воскресенье выложусь по максимуму, а там посмотрим" – сказал Синнер.
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