Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мама Янника Синнера рассказала, как реагирует на матчи своего сына
Природное волнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Синглинда Синнер, мама первой ракетки планеты Янника Синнера после первого сета своего сына в матче 1/2 финала турнира серии АТР1000 в Риме (Италия) покинула стадион. Позже женщина рассказала, как реагирует на матчи своего сына она и ее муж.
"Я никогда не смотрю матчи Янника вживую, это случается редко – слишком большое напряжение. Предпочитаю стоять перед телевизором. У мужа никогда не было с этим проблем" – сказала женщина.
Популярное сейчас
- Вторую лигу в новом сезоне может пополнить 5 клубов
- Летняя распродажа. Барселона может продать 8 футболистов, – источник
- Экс-тренер Шахтера: При всем уважении к Порту, но Судаков перейдет в другой клуб и другую страну
- Определилась первая финалистка Мастерса в Риме
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане