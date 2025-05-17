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Мама Янника Синнера рассказала, как реагирует на матчи своего сына

Теннис
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Природное волнение

Мама Янника Синнера рассказала, как реагирует на матчи своего сына

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Синглинда Синнер, мама первой ракетки планеты Янника Синнера после первого сета своего сына в матче 1/2 финала турнира серии АТР1000 в Риме (Италия) покинула стадион. Позже женщина рассказала, как реагирует на матчи своего сына она и ее муж.

"Я никогда не смотрю матчи Янника вживую, это случается редко – слишком большое напряжение. Предпочитаю стоять перед телевизором. У мужа никогда не было с этим проблем" – сказала женщина.

Синнер: Я в финале и в воскресенье выложусь по максимуму, а там посмотрим

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