Мама Янника Синнера рассказала, как реагирует на матчи своего сына

Синглинда Синнер, мама первой ракетки планеты Янника Синнера после первого сета своего сына в матче 1/2 финала турнира серии АТР1000 в Риме (Италия) покинула стадион. Позже женщина рассказала, как реагирует на матчи своего сына она и ее муж.

"Я никогда не смотрю матчи Янника вживую, это случается редко – слишком большое напряжение. Предпочитаю стоять перед телевизором. У мужа никогда не было с этим проблем" – сказала женщина.