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Свитолина получила первую соперницу на турнире в Страсбурге
Удачи, Элина
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) сыграет на турнире серии WTA500 во французском Страсбурге.
Сегодня, 17 мая, состоялась жеребьевка основной сетки соревнований. Наша спортсменка в качестве первой соперницы получила датскую теннисистку Клару Таусон (WTA №23).
В случае успешного выступления в первом круге украинка во втором раунде сыграет против победительницы матча Эшлин Крюгер/квалифаер.
Свитолина и Таусон имели две очные встречи, оба раза побеждала представительница Дании. Элина получила пятый номер посева, лидером станет американка Джессика Пегула (WTA №4).
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