  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина получила первую соперницу на турнире в Страсбурге

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина получила первую соперницу на турнире в Страсбурге

Теннис
Обновлено

Удачи, Элина

Свитолина получила первую соперницу на турнире в Страсбурге

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) сыграет на турнире серии WTA500 во французском Страсбурге.

Сегодня, 17 мая, состоялась жеребьевка основной сетки соревнований. Наша спортсменка в качестве первой соперницы получила датскую теннисистку Клару Таусон (WTA №23).

В случае успешного выступления в первом круге украинка во втором раунде сыграет против победительницы матча Эшлин Крюгер/квалифаер.

Свитолина и Таусон имели две очные встречи, оба раза побеждала представительница Дании. Элина получила пятый номер посева, лидером станет американка Джессика Пегула (WTA №4).

Синнер: Я в финале и в воскресенье выложусь по максимуму, а там посмотрим

По теме
yellow-arrow
Костюк рассказала, почему решила создать свой фонд
yellow-arrow
Мама Янника Синнера рассказала, как реагирует на матчи своего сына
yellow-arrow
Синнер: Я в финале и в воскресенье выложусь по максимуму, а там посмотрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости