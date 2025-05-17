Свитолина получила первую соперницу на турнире в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) сыграет на турнире серии WTA500 во французском Страсбурге.

Сегодня, 17 мая, состоялась жеребьевка основной сетки соревнований. Наша спортсменка в качестве первой соперницы получила датскую теннисистку Клару Таусон (WTA №23).

В случае успешного выступления в первом круге украинка во втором раунде сыграет против победительницы матча Эшлин Крюгер/квалифаер.

Свитолина и Таусон имели две очные встречи, оба раза побеждала представительница Дании. Элина получила пятый номер посева, лидером станет американка Джессика Пегула (WTA №4).