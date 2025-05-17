  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк рассказала, почему решила создать свой фонд

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк рассказала, почему решила создать свой фонд

Теннис
Обновлено

Прекрасная позиция

Костюк рассказала, почему решила создать свой фонд

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, почему приняла решение учредить свой фонд. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Я хорошо помню, как непросто было на старте, когда даже талант и трудолюбие не всегда открывали путь без доступа и поддержки.

Именно поэтому я создала @martakostyukfoundation — чтобы поддерживать молодежь в Украине, у которой есть мотивация, но не всегда есть шанс. Мы помогаем им оставаться в спорте, расти и приближаться к своим большим моментам.

Если вы когда-нибудь задумывались, как поддержать меня вне корта — Фонд для этого хорошее начало. Ссылка – в био страницы Фонда" – говорится в сообщении.

Синнер: Я в финале и в воскресенье выложусь по максимуму, а там посмотрим

По теме
yellow-arrow
Свитолина получила первую соперницу на турнире в Страсбурге
yellow-arrow
Мама Янника Синнера рассказала, как реагирует на матчи своего сына
yellow-arrow
Синнер: Я в финале и в воскресенье выложусь по максимуму, а там посмотрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости