Костюк рассказала, почему решила создать свой фонд

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, почему приняла решение учредить свой фонд. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Я хорошо помню, как непросто было на старте, когда даже талант и трудолюбие не всегда открывали путь без доступа и поддержки.

Именно поэтому я создала @martakostyukfoundation — чтобы поддерживать молодежь в Украине, у которой есть мотивация, но не всегда есть шанс. Мы помогаем им оставаться в спорте, расти и приближаться к своим большим моментам.

Если вы когда-нибудь задумывались, как поддержать меня вне корта — Фонд для этого хорошее начало. Ссылка – в био страницы Фонда" – говорится в сообщении.