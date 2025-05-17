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Костюк рассказала, почему решила создать свой фонд
Прекрасная позиция
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, почему приняла решение учредить свой фонд. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Я хорошо помню, как непросто было на старте, когда даже талант и трудолюбие не всегда открывали путь без доступа и поддержки.
Именно поэтому я создала @martakostyukfoundation — чтобы поддерживать молодежь в Украине, у которой есть мотивация, но не всегда есть шанс. Мы помогаем им оставаться в спорте, расти и приближаться к своим большим моментам.
Если вы когда-нибудь задумывались, как поддержать меня вне корта — Фонд для этого хорошее начало. Ссылка – в био страницы Фонда" – говорится в сообщении.
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