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Свитолина снялась с турнира в Страсбурге
Плохие новости
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила, что не сыграет на турнире в Страсбурге (Франция). Об этом наша спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.
"Привет, друзья! Небольшое обновление: к сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Страсбурге из-за небольшой травмы, которую я получила в Риме.
Вы все знаете, что Страсбург занимает особое место в моем сердце – именно здесь я выиграла свой первый титул WTA после рождения ребенка. Мне очень нравится играть здесь, перед потрясающей публикой.
Хочу пожелать Денису и всей команде еще одного замечательного турнира. Надеюсь вернуться сюда в 2026 году.
Сейчас сосредотачиваюсь на "Ролан Гаррос".
Спасибо всем за понимание!"
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