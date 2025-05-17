Свитолина снялась с турнира в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила, что не сыграет на турнире в Страсбурге (Франция). Об этом наша спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Привет, друзья! Небольшое обновление: к сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Страсбурге из-за небольшой травмы, которую я получила в Риме.

Вы все знаете, что Страсбург занимает особое место в моем сердце – именно здесь я выиграла свой первый титул WTA после рождения ребенка. Мне очень нравится играть здесь, перед потрясающей публикой.

Хочу пожелать Денису и всей команде еще одного замечательного турнира. Надеюсь вернуться сюда в 2026 году.

Сейчас сосредотачиваюсь на "Ролан Гаррос".

Спасибо всем за понимание!"