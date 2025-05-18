Паолини прокомментировала победу в финале тысячника в Риме

Итальянская теннисистка, пятая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала победу в финальном матче турнира серии WTA1000 в Риме.

"Это настоящая радость – держать этот трофей в руках здесь, в Риме дома. Я очень счастлива и благодарна за это. Это чистая радость. Конечно, выиграть в Риме – это мечта. Об этом мечтает каждый ребенок, играющий в Италии. Это невероятно – выиграть дома, перед своими болельщиками, перед семьей, командой и президентом. Я действительно счастлива. Я наслаждаюсь моментом. Это удивительный момент.

Как мне удалось справиться с давлением финала? Я просто пыталась сосредоточиться на матче, постоянно повторяла себе: "Неважно, что происходит, оставайся в игре, сражайся за каждый мяч".

Честно говоря, с самого начала я чувствовала себя отлично. Это, наверное, был мой самый лучший матч на этом турнире. Сегодня я пыталась играть более агрессивно. Я знала, что против Коко нужно добавить по сравнению с предыдущими матчами – и, думаю, это сработало. Она ведь пришла сюда после финала в Мадриде, она в прекрасной форме. Я думала: "Она играет хорошо. Но ты тоже можешь! Тебе нужно выйти на корт и делать то, что считаешь верным. И продолжать бороться" – сказала Жасмин.