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Паолини прокомментировала победу в финале тысячника в Риме
Перед родными трибунами
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Итальянская теннисистка, пятая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала победу в финальном матче турнира серии WTA1000 в Риме.
"Это настоящая радость – держать этот трофей в руках здесь, в Риме дома. Я очень счастлива и благодарна за это. Это чистая радость. Конечно, выиграть в Риме – это мечта. Об этом мечтает каждый ребенок, играющий в Италии. Это невероятно – выиграть дома, перед своими болельщиками, перед семьей, командой и президентом. Я действительно счастлива. Я наслаждаюсь моментом. Это удивительный момент.
Как мне удалось справиться с давлением финала? Я просто пыталась сосредоточиться на матче, постоянно повторяла себе: "Неважно, что происходит, оставайся в игре, сражайся за каждый мяч".
Честно говоря, с самого начала я чувствовала себя отлично. Это, наверное, был мой самый лучший матч на этом турнире. Сегодня я пыталась играть более агрессивно. Я знала, что против Коко нужно добавить по сравнению с предыдущими матчами – и, думаю, это сработало. Она ведь пришла сюда после финала в Мадриде, она в прекрасной форме. Я думала: "Она играет хорошо. Но ты тоже можешь! Тебе нужно выйти на корт и делать то, что считаешь верным. И продолжать бороться" – сказала Жасмин.
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