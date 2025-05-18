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Гауфф – о поражении в финале Рима: Возможно, не показала свой лучший теннис

Теннис

Два проигранных решающих матча

Гауфф – о поражении в финале Рима: Возможно, не показала свой лучший теннис

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала поражение в финальном матче турнира серии WTA1000 в Риме.

"Мне кажется, это и уверенность, и мотивация играть лучше. Надеюсь, смогу снова добраться до финала – на Ролан Гаррос – возможно, выражение "На третий раз повезет" окажется правдивым.

Я проиграла двум соперницам – Арине в Мадриде и Жасмин здесь. Думаю, мне многое еще нужно улучшить, над чем много поработать. Я играла в финале с этими ошибками. Возможно, не показала свой самый лучший теннис. Это просто дает мне уверенность: если смогу найти хорошую форму перед Ролан Гаррос, то смогу там хорошо сыграть" – сказала Гауфф.

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