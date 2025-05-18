Синнер поделился ожиданиями от матча против Алькараса в финале турнира в Риме

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился ожиданиями от финального матча турнира серии WTA1000 в Риме.

"Сыграть решающий матч против Карлоса Алькараса – это особое чувство. Мы хорошо знаем друг друга и думаю, что мы оба уже примерно понимаем, как играть друг против друга, поэтому все будет решать тактическая подготовка.

Для меня это отличный тест. Перед двумя мейджорами сыграть с Карлосом – это то, что нужно. Я могу понять, где нахожусь, над чем нужно работать, что улучшать. Надеюсь, получится хороший матч и это главное. В любом случае, какой бы ни был результат, для меня это отличный турнир. Я доволен, что смог пройти такой путь здесь, в Риме" – сказал Синнер.