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Синнер поделился ожиданиями от матча против Алькараса в финале турнира в Риме
Будет интересный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился ожиданиями от финального матча турнира серии WTA1000 в Риме.
"Сыграть решающий матч против Карлоса Алькараса – это особое чувство. Мы хорошо знаем друг друга и думаю, что мы оба уже примерно понимаем, как играть друг против друга, поэтому все будет решать тактическая подготовка.
Для меня это отличный тест. Перед двумя мейджорами сыграть с Карлосом – это то, что нужно. Я могу понять, где нахожусь, над чем нужно работать, что улучшать. Надеюсь, получится хороший матч и это главное. В любом случае, какой бы ни был результат, для меня это отличный турнир. Я доволен, что смог пройти такой путь здесь, в Риме" – сказал Синнер.
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