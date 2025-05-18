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Паолини взяла второй титул на турнире в Риме

Теннис

На этот раз – победа в паре

Паолини взяла второй титул на турнире в Риме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини выиграла парный турнир серии WTA1000 в Риме. В решающем поединке за главный титул соревнований она в дуэте с Сарой Эрани победили "нейтралку" Веронику Кудерметову и бельгийку Элизе Мертенс.

Счет матча 2-0 (6-4; 7-5). В активе триумфаторок соревнований 7 из 12 реализованных брейков, 7 из 12 отыгранных брейков, а в пассиве – 1 двойная ошибка.

Жасмин – вторая теннисистка в истории турнира, забравшая оба трофея за один розыгрыш "тысячника".

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