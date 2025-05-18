Алькарас победил Синнера в финале турнира в Риме

Третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, победил в финале турнира серии АТР1000 в Риме. В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел первую ракетку планеты, местного Янника Синнера.

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-1) в пользу Карлито, в активе которого 3 подачи на вылет, 2 из 3 реализованных брейки, 2 из 2 отыгранных брейка, 14 виннеров, а в пассиве – 25 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Этот титул стал 19-м для Алькараса на уровне турниров АТР (7-м – на уровне АТР1000). Испанец – пятый теннисист в истории, выигравший все три грунтовых "мастерса", после Джоковича, Надаля, Риоса и Куэртена. В очных противостояниях с Синнером счет стал 8-5 в пользу Карлоса.