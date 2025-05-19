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WTA обновили рейтинг: Свитолина поднимается еще выше, Костюк также улучшает позиции

Теннис

Неплохой старт недели для наших лидеров

WTA обновили рейтинг: Свитолина поднимается еще выше, Костюк также улучшает позиции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 произошли определенные изменения: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция теперь у американки Коко Гауфф, а ТОП-3 замыкает ее соотечественница Джессика Пегула. Полька Ига Сентек потеряла три позиции и переместилась на пятое место.

Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и улучшила свою позицию, переместившись с 14 на 13 место. Марта Костюк также поднялась, занимая вместо 27 теперь 26-ю позицию. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, с 45 опустившаяся на 48 место.

83 (-8) Ангелина Калинина

86 (-6) Юлия Стародубцева

151 (+1) Дарья Снигур

230 (-5) Анастасия Соболева

235 (+39) Александра Олейникова

239 (+2) Валерия Страхова

266 (-2) Катарина Завацкая

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