Синнер прокомментировал поражение в финале турнира в Риме

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал поражение в финальном матче турнира серии АТР1000 в Риме против испанца Карлоса Алькараса (АТР №3).

"Первый сет, безусловно, был определенным переломным моментом. Повлияло ли на меня отсутствие матчевой практики? Мне ее не хватает, но это не оправдание. Иногда это влияло на мой выбор. Если бы я мог вернуться назад, я бы сыграл несколько розыгрышей иначе, я чувствую, что сделал бы это по-другому. Но да, после трехмесячного перерыва приехать сюда и добиться такого результата – это многое для меня означает, и для моей команды тоже. Мы много работали, чтобы быть здесь. Счастлив также из-за поддержки семьи и остальных.

Так что бывают дни как сегодня. Но это, конечно, хороший урок перед Парижем. В общем, я очень доволен этим турниром. Надеюсь, он придаст мне уверенность, чтобы показать хороший теннис и в Париже. Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, есть вещи, которые нужно улучшить, как мы видели сегодня, если мы хотим хорошо выступить на Ролан Гаррос. Я ближе, чем ожидал, в известном смысле, ко всему этому. Это была хорошая неделя для меня. Я сыграл здесь максимум возможных матчей, и это очень хорошо. Некоторые из них были на очень высоком уровне, некоторые могли быть лучше. Но это теннис. Здесь много взлетов и падений.

Теперь у меня есть неделя отдыха, что это мне пойдет на пользу. Несколько дней, чтобы отключиться ментально и затем быть готовым к еще более важному турниру. Итак, надеюсь, я буду готов. Посмотрим" – сказал Янник.