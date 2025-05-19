Алькарас: Каждый матч против Янника – это всегда тактическая борьба

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу в финальном матче турнира в Риме против итальянца Янника Синнера (АТР №1).

– Вы чувствуете, что сегодняшний матч был вашим лучшим за эти две недели в Риме?

– Да, пожалуй. Думаю, сегодня мы оба показали очень высокий уровень, особенно на первом сете. Он был действительно напряженным, я отыграл два сетбола. Я знал еще до начала, что матчи против Янника всегда очень тактические. Сегодня я очень хорошо стартовал. И с тактической точки зрения от начала до последнего мяча я не терял концентрации и для меня это хорошо. Я уже провел немало матчей против Янника на разных покрытиях, знаю, как нужно против него играть.

Как я уже говорил, каждый матч против Янника – всегда тактическая борьба. Я должен быть готов и четко мыслить в каждом розыгрыше, знать, что нужно делать, даже если ошибаюсь – продолжать в том же духе. Я с самого начала знал, что должен делать, и придерживался этой стратегии на протяжении всего матча. Да, пожалуй, это один из лучших моих матчей на этом турнире как по уровню игры, так и по стабильности на протяжении всего поединка. Я действительно горжусь этим.