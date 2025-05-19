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Янник Синнер: В целом для меня в Риме был отличный турнир
Итальянец доволен тем, как провел соревнования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост на личной странице в социальных сетях по итогам "Мастерса" в Риме (Италия).
Напомним, Синнер дошёл до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7, 1:6.
"Не на такой результат мы надеялись, но я благодарен за вчерашний матч. В целом для меня был отличный турнир. Спасибо всем, кто за меня болел как на трибунах, так и дома. Ваша поддержка значит очень многое. Поздравляю Карлоса и его команду с отличным выступлением. СПАСИБО, Рим, до скорой встречи", — написал Синнер.
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