Ник Кирьос выставил на продажу особняк стоимостью $1,8 млн

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в преддверии "Ролан Гаррос" — 2025 продаёт пентхаус в Сиднее вместе со всеми удобствами. Об этом сообщает The Senior.

Двухэтажный особняк в Кенсингтоне выставлен на продажу по ориентировочной цене $ 1,8 млн, однако Кирьос готов рассмотреть предложения до запланированного на 14 июня аукциона. В доме есть три спальни, две ванные комнаты, два парковочных места и кладовая, а также терраса с видом на север, с которой открывается впечатляющий вид.

По информации источника, семья Кирьоса решила переехать в квартиру в Сиднее, которую они купили в 2022 году за $ 1,6 млн и в которую вложили около $ 100 тыс.