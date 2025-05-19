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Ник Кирьос выставил на продажу особняк стоимостью $1,8 млн
И это накануне Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в преддверии "Ролан Гаррос" — 2025 продаёт пентхаус в Сиднее вместе со всеми удобствами. Об этом сообщает The Senior.
Двухэтажный особняк в Кенсингтоне выставлен на продажу по ориентировочной цене $ 1,8 млн, однако Кирьос готов рассмотреть предложения до запланированного на 14 июня аукциона. В доме есть три спальни, две ванные комнаты, два парковочных места и кладовая, а также терраса с видом на север, с которой открывается впечатляющий вид.
По информации источника, семья Кирьоса решила переехать в квартиру в Сиднее, которую они купили в 2022 году за $ 1,6 млн и в которую вложили около $ 100 тыс.
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