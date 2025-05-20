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Костюк снялась в фотосессии известного бренда спортивного инвентаря
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка прорекламировала бренд известного спортивного инвентаря Wilson. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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