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Костюк снялась в фотосессии известного бренда спортивного инвентаря

Теннис
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Костюк снялась в фотосессии известного бренда спортивного инвентаря

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка прорекламировала бренд известного спортивного инвентаря Wilson. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала поклонникам серию фото из теплых краев.

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