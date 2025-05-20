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Стародубцева – о Roland Garros: Быть первой сеяной в квалификации – не самая приятная новость

Теннис

Это правда

Стародубцева – о Roland Garros: Быть первой сеяной в квалификации – не самая приятная новость

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева поделилась своими ожиданиями от открытого чемпионата Франции.

"Быть первой сеяной в квалификации – не самая приятная новость. Но, кажется, я уже привыкла проходить отбор. Конечно, лучше бы мой рейтинг позволил попасть в основу.

В прошлом году я здесь даже не была сеяной, и уверенности было гораздо меньше. Но если пройти квалификацию на всех четырех турнирах Grand Slam, то появляется ощущение, что ты снова сможешь это сделать.

Мой рейтинг вырос после турнира в Мадриде, но было немного поздно. Конечно, тяжело об этом не думать, но я видела, как другие теннисистки справлялись. Знаю, что девушки из ТОП-70 бывали первыми сеяными в квалификации. Одна из них – моя соотечественница Даяна Ястремская. Она ведь из квалификации дошла до полуфинала Australian Open. Итак, все возможно. Она показала, что это реально" – сказала Юлия.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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