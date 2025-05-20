Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снигур успешно стартовала в квалификации Roland Garros
Удачи Дарьи
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №151) преодолела первый этап квалификации на Открытый чемпионат Франции. В 1/4 отбора наша спортсменка одолела представительницу Грузии Мариам Болквадзе (WTA №194).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-0) в пользу Дарьи, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 из 12 реализованных брейков, 0 из 2 отыгранных брейков, 20 виннеров, а в пассиве – 15 невынужденных ошибок.
В следующем раунде квалификации Снигур сыграет против победительницы матча Сьерра/Бендекки.
Популярное сейчас
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Андриевский: Бурда после победы Колоса над Карпатами написал: "Чем еще можем помочь?"
- Шищенко – о последнем туре: Будем играть для того, чтобы остаться в УПЛ
- Свитолина снялась с турнира в Страсбурге
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка