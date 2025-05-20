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Снигур успешно стартовала в квалификации Roland Garros

Теннис
Обновлено

Удачи Дарьи

Снигур успешно стартовала в квалификации Roland Garros

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №151) преодолела первый этап квалификации на Открытый чемпионат Франции. В 1/4 отбора наша спортсменка одолела представительницу Грузии Мариам Болквадзе (WTA №194).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-0) в пользу Дарьи, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 из 12 реализованных брейков, 0 из 2 отыгранных брейков, 20 виннеров, а в пассиве – 15 невынужденных ошибок.

В следующем раунде квалификации Снигур сыграет против победительницы матча Сьерра/Бендекки.

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