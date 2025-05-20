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Костюк и Ястремская провели общий уик-энд. Фото

Теннис
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Девушки развлекаются

Костюк и Ястремская провели общий уик-энд. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская провели совместные выходные. Наши спортсменки, судя по всему, уже находятся в Париже, где скоро стартует Открытый чемпионат Франции. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Костюк и Ястремская провели общий уик-энд. Фото - изображение 1

Костюк снялась в фотосессии известного бренда спортивного оборудования

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