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Костюк и Ястремская провели общий уик-энд. Фото
Девушки развлекаются
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская провели совместные выходные. Наши спортсменки, судя по всему, уже находятся в Париже, где скоро стартует Открытый чемпионат Франции. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
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