Сачко проиграл на старте турнира в Гамбурге

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №235) проиграл на старте турнира серии АТР500 в Гамбурге. В первом круге соревнований наш спортсмен уступил представителю Италии Флавио Коболли (АТР №35).

Счет матча 2-1 (5-7; 6-2; 6-2) . В активе украинца 1 подача на вылет, 24 виннера, 5 из 11 реализованных брейки, 15 из 23 отыгранных брейки, а в пассиве – 59 невынужденных и 4 двойные ошибки.

Сачко впервые за последние 16 месяцев сыграл в основной сетке турнира серии АТР. Украинец попал на соревнование как лаки-лузер.