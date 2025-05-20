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Сачко проиграл на старте турнира в Гамбурге
Было настоящее сражение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №235) проиграл на старте турнира серии АТР500 в Гамбурге. В первом круге соревнований наш спортсмен уступил представителю Италии Флавио Коболли (АТР №35).
Счет матча 2-1 (5-7; 6-2; 6-2). В активе украинца 1 подача на вылет, 24 виннера, 5 из 11 реализованных брейки, 15 из 23 отыгранных брейки, а в пассиве – 59 невынужденных и 4 двойные ошибки.
Сачко впервые за последние 16 месяцев сыграл в основной сетке турнира серии АТР. Украинец попал на соревнование как лаки-лузер.
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