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Янник Синнер будет сотрудничать с бывшим тренером Рафаэля Надаля
Итальянец и так показывает неплохие результаты
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер договорился о тренерском сотрудничестве с бывшей первой ракеткой мира испанцем Карлосом Мойей.
Сотрудничество Синнера и Мойи начнётся в 2026 году, когда с поста тренера итальянца уйдёт австралиец Даррен Кэхилл. Мойя тренировал 22-кратного победителя турниров "Большого шлема" испанца Рафаэля Надаля с 2016 года вплоть до его завершения карьеры в 2024-м.
За свою карьеру Карлос Мойя выиграл один турнир "Большого шлема" ("Ролан Гаррос" — 1998). На его счету 20 титулов на турнирах уровня ATP в одиночном разряде.
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