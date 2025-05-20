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Новак Джокович рассказал, кто будет его тренером на Ролан Гаррос

Теннис

Неожиданный выбор

Новак Джокович рассказал, кто будет его тренером на Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович рассказал, кто выступит в качестве его тренера на грядущем "Ролан Гаррос" — 2025.

"Душан Вемич, капитан сборной Сербии на Кубке Билли Джин Кинг, он был в моей команде несколько лет назад. Он будет здесь в Женеве и на "Ролан Гаррос". Борис Боснякович, который был аналитиком в команде и помощником тренера, следующие несколько турниров проведёт вместе с Душаном. А потом посмотрим. Я не тороплюсь с выбором и не знаю, будет ли кто-то ещё рядом со мной. Я просто не знаю. Мне хорошо с ними", — приводит слова Джоковича Lequipe.

Джокович перед "Ролан Гаррос" — 2025 сыграет на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

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