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Пять украинок попали в заявку в основную сетку Уимблдона

Теннис

Надеемся, все будут здоровы

Пять украинок попали в заявку в основную сетку Уимблдона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 30 июня по 13 июля в Лондоне состоится Открытый чемпионат Великобритании по теннису – Уимблдон. Пресс-служба турнира опубликовала предварительные списки участников основной сетки соревнований.

Известно, что пять представительниц нашего государства попали в список потенциальных участников турнира Большого Шлема. Среди них Элина Свитолина (WTA №14), Марта Костюк (WTA №26), Даяна Ястремская (WTA №48), Ангелина Калинина (WTA №83) и Юлия Стародубцева (WTA №86).

В альтернативный список также попала Дарья Снигур (WTA №151).

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