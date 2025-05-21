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Пять украинок попали в заявку в основную сетку Уимблдона
Надеемся, все будут здоровы
Getty Images/Global Images Ukraine
С 30 июня по 13 июля в Лондоне состоится Открытый чемпионат Великобритании по теннису – Уимблдон. Пресс-служба турнира опубликовала предварительные списки участников основной сетки соревнований.
Известно, что пять представительниц нашего государства попали в список потенциальных участников турнира Большого Шлема. Среди них Элина Свитолина (WTA №14), Марта Костюк (WTA №26), Даяна Ястремская (WTA №48), Ангелина Калинина (WTA №83) и Юлия Стародубцева (WTA №86).
В альтернативный список также попала Дарья Снигур (WTA №151).
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