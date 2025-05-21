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Экс-чемпионка US Open проиграла в квалификации на Roland Garros-2025

Теннис
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Экс-чемпионка US Open проиграла в квалификации на Roland Garros-2025

j48tennis.net

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (WTA №102) проиграла во втором круге квалификации на Открытый чемпионат Франции. Экс-четвертая ракетка мира уступила представительнице Японии Нао Хибино (WTA №200).

Счет матча 2-1 (2-6; 7-6; 6-4). В активе японки 2 подачи на вылет, 30 виннеров, 4 из 11 реализованных брейков, а в пассиве - 24 невынужденных и 4 двойных ошибки.

Это была первая очная встреча между спортсменками. В финале квалификации Хибино сыграет против немки Эллы Зайдль (WTA №114).

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