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Для Rolang Garros: Свитолина показала моменты фотосъемки на турнире Grand Slam
Украинка делает свой профиль
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка приняла участие в съемке для портфолио на Открытый чемпионат Франции по теннису. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
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