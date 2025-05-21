Для Rolang Garros: Свитолина показала моменты фотосъемки на турнире Grand Slam

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка приняла участие в съемке для портфолио на Открытый чемпионат Франции по теннису. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

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