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Названо местопроведения Кубка Лейвера-2026

Теннис
Обновлено

Соревнования стартуют 25 сентября

Названо местопроведения Кубка Лейвера-2026

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Теннисный турнир Кубок Лэйвера – 2026 пройдёт на "Арена O2" в Лондоне (Великобритания) с 25 по 27 сентября, об этом сообщает официальный сайт турнира.

"The O2 — это впечатляющая арена, сочетающая передовые технологии, удобства мирового класса и атмосферу, которая выводит каждый матч на новый уровень.Это идеальная сцена для драмы, напряжения и товарищеского духа, которые определяют Кубок Лэйвера. Лондон также служит отличным центром, где мы можем встретить болельщиков со всей Европы и со всего мира, желающих стать частью этого уникального события вживую. Мы с нетерпением ждём возможности вновь подарить незабываемые впечатления болельщикам, игрокам, партнёрам и всему мировому теннисному сообществу", – приводит слова генерального директора Кубка Лэйвера Стива Закса сайт турнира.

Кубок Лэйвера состоится в Лондоне во второй раз в истории, столица Великобритании уже принимала соревнования в 2022 году.

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Впервые Кубок Лэйвера был проведён в 2017 году. Действующим чемпионом турнира является сборная Европы.

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