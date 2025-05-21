Рафаэль Надаль назвал самый тяжелый Ролан Гаррос

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль рассказал, как переживал неудачные выступления на "Ролан Гаррос" в 2015 и 2016 годах.

"В тот сезон, после ужасного 2015 года, я почувствовал, что это мой год. Наконец я играл достаточно хорошо, чтобы попробовать снова победить. Проблема в том, что я уже сталкивался с этой проблемой запястья. Помню, что выиграл два матча, но на следующий день после второго круга я проснулся с такой болью в запястье, что пришлось остановиться на долгое время.

Честно говоря, это был очень трудный год для меня, я помню, как уехал с "Ролан Гаррос" в машине, один, и плакал. В 2015 году я смирился с этим: не был готов, играл плохо, но в 2016 году мне пришлось покинуть турнир из-за травмы. Проще принять поражение, чем травмы, потому что травмы не позволяют тебе соревноваться, и это более болезненно", — приводит слова Надаля We love tennis.