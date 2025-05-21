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Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Женеве
Серб продолжает борьбу за титул
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Шестая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира АТР-250 в швейцарской Женеве, обыграв венгра Мартона Фучовича (134-й номер рейтинга).
Женева. Второй круг
Новак Джокович — Мартон Фучович 6:2, 6:3
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Джокович за время матча выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Фучович не сделал ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
Для Новака Джоковича эта победа стала первой в грунтовом сезоне-2025. Сам же турнир в Женеве проходит с 18 по 24 мая.
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