Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Женеве

Шестая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира АТР-250 в швейцарской Женеве, обыграв венгра Мартона Фучовича (134-й номер рейтинга).

Женева. Второй круг

Новак Джокович — Мартон Фучович 6:2, 6:3

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Джокович за время матча выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Фучович не сделал ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Для Новака Джоковича эта победа стала первой в грунтовом сезоне-2025. Сам же турнир в Женеве проходит с 18 по 24 мая.