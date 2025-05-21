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Рафаэль Надаль: Я доверяю Синнеру и системе правосудия
Испанец высказался о допинг-деле Янника
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль высказался о допинговом деле первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
"Я доверяю Яннику, точно так же как я доверяю системе правосудия. Я не люблю высказывать мнение о вещах, в которых я некомпетентен. Понимаю, что если система правосудия принимает какие-либо решения, то только потому, что оно располагает всей информацией, которой у нас нет", – приводит слова Надаля L’Equipe.
Напомним, Янник Синнер не играл в АТР-туре с января по май 2025 года из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил.
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