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Свитолина и Ястремская сыграют на травяных турнирах в июне

Теннис
Обновлено

Болеем за девушек

Свитолина и Ястремская сыграют на травяных турнирах в июне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) сыграет на турнире серии WTA500 в Берлине (Германия). Наша спортсменка в рамках подготовки к Уимблдону выступит на одних соревнованиях со всеми представительницами ТОП-10 мирового рейтинга (кроме польки Свенек). Действующей чемпионкой турнира является американка Джессика Пегула (WTA №3).

Даяна Ястремская (WTA №48) выступит на соревнованиях серии WTA250 в Ноттингеме (Великобритания). В прошлом году здесь выиграла местная Кэти Бултер.

Турниры состоятся с 16 по 22 июня, а открытый чемпионат Британии стартует 30 июня.

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