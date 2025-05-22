Свитолина и Ястремская сыграют на травяных турнирах в июне

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) сыграет на турнире серии WTA500 в Берлине (Германия). Наша спортсменка в рамках подготовки к Уимблдону выступит на одних соревнованиях со всеми представительницами ТОП-10 мирового рейтинга (кроме польки Свенек). Действующей чемпионкой турнира является американка Джессика Пегула (WTA №3).

Даяна Ястремская (WTA №48) выступит на соревнованиях серии WTA250 в Ноттингеме (Великобритания). В прошлом году здесь выиграла местная Кэти Бултер.

Турниры состоятся с 16 по 22 июня, а открытый чемпионат Британии стартует 30 июня.