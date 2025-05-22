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Снигур проиграла в полуфинальном матче квалификации на Roland Garros-2025

Теннис
Обновлено

Без основной сетки

Снигур проиграла в полуфинальном матче квалификации на Roland Garros-2025

Федерація тенісу України

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №151) проиграла в полуфинальном матче квалификации на турнир серии Grand Slam – Открытый чемпионат Франции. Наша спортсменка уступила представительнице Аргентины Солане Сьерре (WTA №112).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-2). В активе Снигур 1 подача на вылет, 5 виннеров, а в пассиве – 18 невынужденных и 5 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между теннисистками. Дарья шестой год подряд играет в отборе на Roland Garros, но ни разу в основную сетку так и не вышла.

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