Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стродубцева вышла в финал квалификации на Roland Garros-2025
Остался последний шаг
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №86) победила в полуфинальном матче квалификации на турнир серии Grand Slam – открытый чемпионат Франции. Наша спортсменка обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек (WTA №154).
Счет матча 2-1 (3-6; 6-2; 6-3). В активе Стародубцевой 2 подачи на вылет, 26 виннеров, а в пассиве – 39 невынужденных и 2 двойных ошибок.
Это была первая очная встреча между теннисистками. Юлия второй год сыграет в финале отбора на Roland Garros. Ее следующей соперницей станет чешка Сара Бейлек.
Популярное сейчас
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- Журналист – о финале ЛЕ: Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне
- Наконец-то и они стали чемпионами. Тоттенхэм непобедим для Манчестер Юнайтед в этом сезоне
- Стародубцева – о Roland Garros: Быть первой сеяной в квалификации – не самая приятная новость
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения