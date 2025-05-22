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Стродубцева вышла в финал квалификации на Roland Garros-2025

Теннис
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Остался последний шаг

Стродубцева вышла в финал квалификации на Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №86) победила в полуфинальном матче квалификации на турнир серии Grand Slam – открытый чемпионат Франции. Наша спортсменка обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек (WTA №154).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-2; 6-3). В активе Стародубцевой 2 подачи на вылет, 26 виннеров, а в пассиве – 39 невынужденных и 2 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между теннисистками. Юлия второй год сыграет в финале отбора на Roland Garros. Ее следующей соперницей станет чешка Сара Бейлек.

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