Стродубцева вышла в финал квалификации на Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №86) победила в полуфинальном матче квалификации на турнир серии Grand Slam – открытый чемпионат Франции. Наша спортсменка обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек (WTA №154).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-2; 6-3) . В активе Стародубцевой 2 подачи на вылет, 26 виннеров, а в пассиве – 39 невынужденных и 2 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между теннисистками. Юлия второй год сыграет в финале отбора на Roland Garros. Ее следующей соперницей станет чешка Сара Бейлек.