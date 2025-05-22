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Зверев прокомментировал сенсационное поражение на турнире в Гамбурге

Теннис
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Зверев прокомментировал сенсационное поражение на турнире в Гамбурге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев, прокомментировал поражение в матче 1/8 финала турнира серии АТР500 в Гамбурге.

"Учитывая, что меня рвало 37 раз и всю ночь была температура 39,4, сыграл я вообще неплохо. Думаю, в мире только два игрока, которые в таком состоянии все равно вышли бы на корт. Я – один из них. И я горжусь этим.

По-моему, я провел хороший, солидный матч. Но в какой-то момент он понял, что я плохо себя чувствую, и начал затягивать розыгрыши. Это было разумно с его стороны.

Сейчас, для меня главная задача – восстановиться. А дальше ничего не меняется – я по-прежнему хочу показать в Париже хороший теннис и выиграть как можно больше матчей" – сказал Зверев.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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