Зверев прокомментировал сенсационное поражение на турнире в Гамбурге

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев, прокомментировал поражение в матче 1/8 финала турнира серии АТР500 в Гамбурге.

"Учитывая, что меня рвало 37 раз и всю ночь была температура 39,4, сыграл я вообще неплохо. Думаю, в мире только два игрока, которые в таком состоянии все равно вышли бы на корт. Я – один из них. И я горжусь этим.

По-моему, я провел хороший, солидный матч. Но в какой-то момент он понял, что я плохо себя чувствую, и начал затягивать розыгрыши. Это было разумно с его стороны.

Сейчас, для меня главная задача – восстановиться. А дальше ничего не меняется – я по-прежнему хочу показать в Париже хороший теннис и выиграть как можно больше матчей" – сказал Зверев.