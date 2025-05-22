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Украинки получили соперниц на первый круг Roland Garros-2025
Удачи, девушки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Четыре представительницы Украины гарантировали себе участие в основной сетке Открытого чемпионата Франции.
Так, лидер нашего рейтинга Элина Свитолина стартует матчем против представительницы Турции Зейнеп Сенмез.
Марта Костюк получила в соперницы одну из победительниц квалификационного отбора. Ее имя мы узнаем чуть позже.
Даяна Ястремская в первом круге сыграет против обладательницы wild card, австралийки Дестини Аявы, а Ангелина Калинина будет стартовать матчем против армянки Элины Аванесян.
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