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Ролан Гаррос-2025 посетят легенды мирового тенниса

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Ролан Гаррос-2025 посетят легенды мирового тенниса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор "Ролан Гаррос" Амели Моресмо сообщила, что на чествовании 22-кратного победителя турниров "Большого шлема" испанца Рафаэля Надаля на церемонии открытия турнира в этом году будет присутствовать швейцарец Роджер Федерер.

"Команда работала над этой идеей много месяцев, чтобы Роджер наградил Рафу и сказал речь. Надеюсь увидеть Рафу со слезами на глазах и мурашками. Он столько нам дал, и мы отблагодарим его в ответ", — сказала Моресмо в эфире Canal+.

"Ролан Гаррос" — 2025 стартует в воскресенье, 25 мая.

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