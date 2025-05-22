Состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда Ролан Гаррос — 2025

Состоялась жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2025 среди мужчин. Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии в первом круге сыграет с французом Артуром Риндеркнешем.

Второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас встретится с японцем Кеи Нисикори.

Третий номер рейтинга немец Александр Зверев сыграет в первом круге турнира с американцем Лёнером Тьеном.