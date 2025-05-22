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Состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда Ролан Гаррос — 2025
Матчи первого круга состоятся 25 мая
Состоялась жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2025 среди мужчин. Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии в первом круге сыграет с французом Артуром Риндеркнешем.
Второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас встретится с японцем Кеи Нисикори.
Третий номер рейтинга немец Александр Зверев сыграет в первом круге турнира с американцем Лёнером Тьеном.
The 2025 Men's singles draw ????#RolandGarros pic.twitter.com/4eh3Ts4IzQ— Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2025
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