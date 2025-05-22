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Карлос Алькарас назвал клуб, за который будет болеть в финале Лиги чемпионов

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Испанец поделился ожиданиями

Карлос Алькарас назвал клуб, за который будет болеть в финале Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов – 2024/2025.

За главный клубный футбольный трофей сразятся итальянский "Интер" и французский "Пари Сен-Жермен". Их матч пройдёт 31 мая в Мюнхене.

"Я буду смотреть финал Лиги чемпионов, и, если быть честным, честно, и я всем говорю, что буду болеть за "ПСЖ"", — сказал Алькарас на торжественной жеребьёвке "Ролан Гаррос" — 2025, обращаясь к нападающему французского клуба Усману Дембеле, который посетил мероприятие в качестве почётного гостя.

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Карлос Алькарас
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