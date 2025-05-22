В полуфинале турнира АТР-250 в Женеве сыграет первая ракетка Польши

31-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В матче 1/4 финала он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица.

Женева. 1/4 финала

Хуберт Хуркач — Тейлор Фриц 6:3, 7:6 (7:5)

Встреча Хуркача с Фрицем продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках поляк девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Тейлора 10 эйсов, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Женеве Хуркач сразится со 128-й ракеткой мира австрийцем Себастьяном Офнером (Q).