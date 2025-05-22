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Определились все полуфиналистки турнира WTA-500 в Страсбурге

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Определились все полуфиналистки турнира WTA-500 в Страсбурге

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Страсбурге (Франция) завершились четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-500, и теперь стали известны все полуфинальные пары.

Теннис. WTA-500, Страсбург. Полуфиналы:

Елена Рыбакина (Казахстан) - Беатрис Аддад Майя (Бразилия)

Дэниель Колинз (США) - Людмила Самсонова (-)

Рыбакина, которая является второй сеяной на турнире, в четвертьфинале победила Магду Линетт (Польша) в двух сетах, продемонстрировав великолепную игру на подаче. Ее соперница, бразильская теннисистка Аддад Майя, также показала уверенный результат, обыграв Эмму Наварро (США).

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Во втором полуфинале Дэниель Колинз, которая недавно думала о завершении карьеры, легко прошла Анну Калинскую (-) в четвертьфинале. Ее соперница, Людмила Самсонова, победила Паулу Бадосу (Испания) в напряженном трехсетовом матче.

Финалистки турнира получат не только денежный приз, но и важные рейтинговые очки перед Ролан Гаррос, который стартует уже на следующей неделе.

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