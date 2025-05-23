Стародубцева прокомментировала выход в финал квалификации на Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №86) поделилась своими впечатлениями от победы в полуфинальном матче квалификации на открытом чемпионате Франции.

"Это был хороший поединок. Зиданшек – уже сформированная теннисистка, стабильная, опытная. Перед матчем я почти ничего о ней не знала, полагалась на анализ моего тренера, просматривавшего ее предыдущие игры. Но что с ней произошло во время нашей встречи – трудно сказать.

Помогла ли мне продолжительная пауза на дождь? Да, очень. Я смогла перезагрузиться и выйти с более стабильным теннисом. Удалось уменьшить количество невынужденных ошибок, и в целом свою игру могу назвать близкой к идеальной – по крайней мере, во второй части матча. А вот первый сет хочу просто забыть как страшный сон.

Во второй партии мячи наконец-то начали попадать в корт, и это вернуло мне уверенность. При счете 3:1 в третьем сете Зиданшек сыграла отличный гейм – это стало неожиданностью. Было бы лучше на следующий день начинать с 4:1, но в итоге все сложилось хорошо" – сказала Юля.