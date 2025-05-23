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Самое смешное видео дня: Как Свитолина учила Монфиса украинские слова произносить

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Самое смешное видео дня: Как Свитолина учила Монфиса украинские слова произносить

instagram.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина решила отомстить своему мужу, французу Гаэлю Монфису. Когда-то парень заставил свою жену произносить сложные слова на своем языке. Наша спортсменка решила долго с ответом не затягивать и заставила Гаэля показать мастер-класс, произнося трудные украинские слова. Что из этого вышло – Свитолина показала на своей официальной странице в Instagram.

"Помните, когда Гаэль снял, как я пытаюсь говорить по-французски?

Ну что, спасибо MacPaw, теперь его очередь – посмотрим, сколько украинских слов он выучил с тех пор, как мы живем вместе.

Как вы думаете, у него получилось?"

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