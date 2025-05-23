Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самое смешное видео дня: Как Свитолина учила Монфиса украинские слова произносить
Это очень весело
instagram.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина решила отомстить своему мужу, французу Гаэлю Монфису. Когда-то парень заставил свою жену произносить сложные слова на своем языке. Наша спортсменка решила долго с ответом не затягивать и заставила Гаэля показать мастер-класс, произнося трудные украинские слова. Что из этого вышло – Свитолина показала на своей официальной странице в Instagram.
"Помните, когда Гаэль снял, как я пытаюсь говорить по-французски?
Ну что, спасибо MacPaw, теперь его очередь – посмотрим, сколько украинских слов он выучил с тех пор, как мы живем вместе.
Как вы думаете, у него получилось?"
Популярное сейчас
- Александрия для матчей квалификации Лиги конференций рассматривает стадион, который открыли в марте
- Близкий друг и кум. Селезнев назвал лучшего тренера УПЛ
- Залужный: Украина не может надеяться на чудо, что кто-то вернет ей границы 1991 или 2022 года
- Костюк снялась в фотосессии известного бренда спортивного инвентаря
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены