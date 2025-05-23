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Стародубцева проиграла в финале квалификации на Roland Garros-2025

Теннис
Обновлено

К сожалению, без основной сетки

Стародубцева проиграла в финале квалификации на Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №86) проиграла в финальном матче квалификации на турнир серии Grand Slam – открытый чемпионат Франции. Наша спортсменка уступила представительнице Чехии Саре Бейлек (WTA №193).

Счет матча 2-0 (6-0; 6-4). В активе Стародубцевой 5 виннеров, 2 из 3 реализованных брейки, а в пассиве – 41 невынужденная и 2 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между теннисистками. Юлия второй год сыграла в финале отбора на Roland Garros.

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