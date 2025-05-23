Стародубцева проиграла в финале квалификации на Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №86) проиграла в финальном матче квалификации на турнир серии Grand Slam – открытый чемпионат Франции. Наша спортсменка уступила представительнице Чехии Саре Бейлек (WTA №193).

Счет матча 2-0 (6-0; 6-4) . В активе Стародубцевой 5 виннеров, 2 из 3 реализованных брейки, а в пассиве – 41 невынужденная и 2 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между теннисистками. Юлия второй год сыграла в финале отбора на Roland Garros.